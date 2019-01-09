بومبيو يلتقي القوات الأمريكية ومسؤولين عراقيين في بغداد

بغداد - الوئام:

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي ومسؤولين آخرين، بعد وصوله إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبقا، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن المجلس.

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالى أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى العراق لتفقد القوات الأميركية من غير أن يلتقي أي مسؤولين، ما أثار انتقادات في العراق، فيما تعتبر بغداد المحطة الثانية من جولة إقليمية يقوم بها بومبيو، بدأها أمس الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح بيان مجلس النواب العراقي أن الحلبوسي استقبل بومبيو في حضور لجنة العلاقات الخارجية النيابية.

ورغم إعلان السلطات العراقية “النصر” على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، ما زال التنظيم يحتفظ بخلايا وجيوب صغيرة في مناطق جبلية وصحراوية وخصوصا قرب الحدود مع سوريا المجاورة، ويظل قادرا على شن هجمات.

وبالأضافة الى الاردن والعراق، يزور وزير الخارجية الامريكي في سياق جولته مصر والبحرين والامارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، وفقا لوزارة الخارجية الاميركية.