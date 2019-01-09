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في بيان للخارجية

فلسطين: العجز الدولي عن تنفيذ القرارات الأممية يعمق “الفصل العنصري”

فلسطين: العجز الدولي عن تنفيذ القرارات الأممية يعمق “الفصل العنصري”
weam.co/566040
واس - الوئام:

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته وحقوقه بات يُشكل غطاء لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ولتمادي سلطات الاحتلال في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، بما يمثله ذلك من مخاطر وتهديدات جدية للسلام وثقافته في المنطقة برمتها.

وأدانت الوزارة ، سياسات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية، مبدية استغرابها الشديد من الصمت الدولي على تلك الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومن تقاعس المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجالسها في تنفيذ المئات من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وعدم تحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ونتائجها على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

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