حملة لإزالة السيارات التالفة بأحياء مكة

مكة- الوئام- حجب العصيمي

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدياتها الفرعية والإدارة العامة للنظافة أعمالها في رفع وإزالة السيارات التالفة والتي يكثر انتشارها في الأحياء العشوائية، ضمن حملة إزالة الهياكل التالفة من داخل الأحياء السكنية والشوارع والميادين لمعالجة التشوة البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.

وبلغت أعداد السيارات التالفة التي تم رفعها مؤخرًا بنطاق بلدية الشوقية الفرعية 200 سيارة، فيما تكثف بلدية المعابدة الفرعية جهودها في إزالة مخلّفات السيارات حيث رفعت بلدية المعابدة 31 سيارة، وفي نطاق بلدية العتيبية الفرعية تم رفع 12 سيارة وهياكل تالفة في عدد من المواقع المختلفة.

وشرعت البلديات الفرعية بوضع ملصقات على السيارات التالفة والهياكل المهملة تمهيدًا لإزالتها من الأحياء السكنية والشوارع، مؤكدةً حرصها واهتمامها على إزالة الملوثات البصرية للارتقاء بالمظهر العام لمكة المكرمة.

وتهيب الأمانة، أصحاب السيارات التالفة برفعها ونقلها بأسرع وقت، والمساهمة في الإبلاغ عن أماكن تواجدها من خلال التواصل مع خدمة العملاء 940 وعبر قنوات التواصل الرسمية للأمانة.