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بمحافظة صلاح الدين

العراق.. القبض على مدبر تفجير “سيطرة الأقواس”

العراق.. القبض على مدبر تفجير “سيطرة الأقواس”
weam.co/566061
واس - الوئام:

قبضت الجهات الأمنية العراقية على مدبر حادثة تفجير السيارة المفخخة، التي استهدفت “سيطرة الأقواس” الأمنية بشمال مدينة تكريت, مركز المحافظة أمس الثلاثاء
وأفاد بيان مقتضب صادر عن إحدى الجهات الأمنية المحلية، أن القبض على الشخص المذكور – الذي لم يفصح عن اسمه- تم بالتعاون مع استخبارات عمليات محافظة صلاح الدين, من دون إيراد مزيد من التفاصيل.
يذكر أنّ انتحاريًا فجر أمس سيارة مفخخة في “سيطرة الأقواس” الأمنية بشمال مدينة تكريت، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص, بينهم عناصر أمن.

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