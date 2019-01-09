الدكتور نبيل كوشك رئيسًا تنفيذيًّا لـ”السعودية للاستثمار الجريء”

الرياض- الوئام:

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، اليوم الأربعاء، تعيين معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك رئيسًا تنفيذيًّا للشركة.

ويحمل الدكتور نبيل درجة الدكتوراه في تطبيقات الحاسب في العمارة والتخطيط من جامعة كارنيجي ميلون بأمريكا، ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة، إذ عمل مؤخرًا عميدًا لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال وعضوًا في مجلس الأمناء، ومديراً لجامعة الباحة.

كما عمل نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وهيئة جائزة الملك فيصل العالمية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن “شركة الاستثمار الجريء تساهم في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على استكشاف مجالات جديدة من خلال تحفيز دخول مزيد من رواد الأعمال بعدة طرق”.

وأوضح أن إحدى هذه الطرق يتمثل في “تقديم الدعم اللازم بالاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يأتي تعيين الدكتور نبيل كوشك بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية المُناسبة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ المزيد من الصناديق الاستثمارية وإطلاق البرامج والمبادرات المُحفّزة للاستثمار الجريء تحقيقًا لأحد أهم ركائز رؤية 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ليصل إلى 35%”.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء إحدى مبادرات تنمية القطاع الخاص وتُنفّذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء”.