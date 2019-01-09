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البشير يرقص وسط أنصاره.. ويؤكد: تغيير السلطة سيتم عبر الانتخابات

البشير يرقص وسط أنصاره.. ويؤكد: تغيير السلطة سيتم عبر الانتخابات
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الوئام- متابعات

شدد الرئيس السوداني عمر البشير، على ضرورة الحوار الوطني بين الفرقاء السودانيين للخروج من الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن الحكومة مستعدة لهذا الحوار.

وقال إن تغيير السلطة في السودان يتم فقط عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع، مؤكدًا أن الشعب السوداني سيبقى واقفا في وجه المؤامرات التي يتعرض لها السودان والتي تتبع لأجندات خارجية.

وأشار “البشير”، إلى أن القوات المسلحة حافظت على أمن البلد وتعاملت بشكل حضاري مع المتظاهرين، محذرًا المواطنين من أنهم قد يصبحوا لاجئين حال تعرض السودان لمصير الدول الأخرى.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، أمام حشد من أنصاره، وعقب الانتهاء منها دخل في وصلة رقص أمام مؤيديه.

يشار إلى أن السودان يشهد خلال الفترة الأخيرة تظاهرات حاشدة في مختلف المدن، للمطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين أحوال المعيشة.

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