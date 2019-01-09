البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.1% خلال 2019

الوئام - متابعات

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2019 بنسبة 2.1% على أن ترتفع الى 2.2% في العام المقبل 2020، في مؤشر على استمرار التعافي مع الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي في السنوات الاخيرة.

وأوضح التقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل عام توقعات بارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9% في عام 2019. وذلك على الرغم من تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجية، حيث من المتوقع أن تعزز العوامل المحلية، لا سيما إصلاح السياسات، النمو في المنطقة.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط سيرتفع بشكل طفيف في العام 2019، حيث سيرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة إلى 2.6% مقابل 2% عام 2018.

وكان البنك الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي 2018 إلى 2%، بينما كانت تقديراته السابقة في يونيو الماضي تشير الى تحقيق 1.8% بارتفاع 0.2% وهو ما يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد السعودي الذي سجل انكماشا في العام 2017 بنسبة 0.9%.

وأورد التقرير توقعات بانكماش اقتصاد إيران بنسبة 3.6% خلال العام الجاري 2019 نتيجة لتأثير العقوبات، كما أنه من المترقب أن ينخفض معدل النمو بالجزائر إلى 2.3% بعد أن يهدأ ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي شهده العام الماضي، فيما توقع ارتفاع النمو في مصر إلى 5.6% خلال العام الجاري، حيث تتعزز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.