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تعرض في الجنادرية

خناجر نجرانية بأسعار تصل لـ200 ألف ريال

خناجر نجرانية بأسعار تصل لـ200 ألف ريال
weam.co/566080
الرياض- الوئام:

الشاب فهد حسن من إمارة منطقة نجران، يبلغ 30 عاماً من العمر، تعلم مهنة صناعة الخناجر النجرانية من والده وهو يمارسها منذ كان في الخامسة عشرة من عمره، شارك في مهرجان الجنادرية لعرض بعض منتجاته وتسويقها.

عدّد أنواع الخناجر والجنابية التي يعرضها وأصنافها وأسعارها، فمنها الصناعية ومنها المعدنية وهذه أسعارها في متناول اليد، ومنها أصناف مصنوعة من الذهب والفضة ورأسها من قرن الزرافة أو وحيد القرن، وهذه تصل أسعار الواحدة منها إلى 200 ألف ريال.

وصف المهنة بالمربحة والإقبال على منتجاته بالجيد والمناسب وخصوصا من الزوار الأجانب الذين تجذبهم أشكال وتصاميم “الخناجر” و”الجنابية”، وقال: هناك خناجر تستغرق صناعتها يومين وهناك خناجر تستغرق صناعتها أسبوعين ولكل شيء قيمة وثمن.

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