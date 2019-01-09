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ضمن اتفاقات جنيف

“السعودية للملكية الفكرية” توقع أول اتفاقية للمسار السريع في “براءات الاختراع”

“السعودية للملكية الفكرية” توقع أول اتفاقية للمسار السريع في “براءات الاختراع”
weam.co/566085
متابعات - الوئام

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب الملكية الفكرية الكوري الجنوبي، اتفاقية المسار السريع لفحص براءات الاختراع (PPH)، يأتي ذلك في إطار خطة العمل لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة في جنيف مؤخراً.

جرت مراسم التوقيع بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وسعادة المفوض الكوري الدكتور وينجو بارك، رغبةً في تطوير الشراكة الثنائية في مجال الملكية الفكرية وتعزيز العلاقة بين الجانبين لتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في جمهورية كوريا وجذب مقدمي طلبات براءات الاختراع الكوريين لتسجيل اختراعهم في السعودية مما يعزز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة لا سيما جذب الاستثمارات بين البلدين.

وتهدف المذكرة إلى تحسين كفاءة وزيادة فعالية اجراءات منح براءات الاختراع في الهيئة.

يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد أنهت العديد من المبادرات والإجراءات التأسيسية لأعمال الهيئة والتي تنظم مجالات الملكية الفكرية واحترام حقوقها.

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