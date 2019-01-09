مصادر لـ”الوئام”: خيسوس باقي وقوميز قيد الانتظار

الرياض - سيف الرخيص - الوئام:

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الوئام” أن الفريق الهلالي سيبقي مدربه البرتغالي جورجي خيسوس، حتى نهاية الموسم.

ونفت المصادر صحة التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول رحيل خيسوس إلى بلاده، أو القارة الأوروبية.

من جهتها، استغنت إدارة نادي الهلال قبل يومين عن مساعدي خيسوس راؤل جوسيه وميشيل كاراسكو، وقرر المدرب جيسوس جلب مواطنه بيريز مساعدًا له.

وتوصلت الإدارة الهلالية إلى عدة حلول مع المدرب البرتغالي، وباتت الأمور الإدارية والفنية أكثر استقرارًا في الهلال.

من جهة أخرى، تسعى الإدارة الهلالية إلى حسم صفقة نجم أتالانتا الايطالي المحترف الارجنتيني الخاندرو قوميز، إذ رفعت العرض إلى 10 ملايين يورو، إضافة إلى راتب شهري يقدر بـ3.5 ملايين يورو للاعب.

يذكر أن قوميز لعب هذا الموسم مع فريقه الإيطالي 18 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 5.