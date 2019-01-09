الشيخ المغامسي يطل على جمهوره عبر الأبواب المتفرقة

متابعات - الوئام

تترقب الأوساط الإعلامية الحلقة الأولى من برنامج حواري تلفزيوني، يطل عبره الشيخ المعروف صالح المغامسي على جمهور متابعيه، والذي من المقرر أن تبثه قناة MBC خلال الأسابيع المقبلة.

وبرنامج “الأبواب المتفرقة” سيكون عبارة عن حوار أسبوعي مطول مع الشيخ صالح المغامسي، المعروف بسعة علمه ودماثته، حول مختلف القضايا الفقهية والدينية المعاصرة.

كما يمكن للمشاهدين المساهمة والتواصل مع الشيخ المغامسي من خلال اتصالاتهم واستفساراتهم خلال الحلقة التي ستبث مباشرة عصر كل يوم سبت.

وتحظى برامج الشيخ المغامسي بمتابعة كبيرة تحققت بفضل أسلوبه البلاغي المميز، ولغته الجاذبة للمتابعين بكافة مشاربهم، فضلاً عن تناوله كافة القضايا الفقهية بأسلوب معاصر.