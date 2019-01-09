بلدية الدلم تستعيد ٣ ملايين متر من الأراضي الحكومية (صور)

الدلم- الوئام- رائد العنزي

قامت بلدية محافظة الدلم بإزالة تعديات على أرض حكومية بمركز ماوان التابع للمحافظة وتقدر مساحتها بـ 3 ملايين متر مربع بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمركز، وبمشاركة الجهات الأمنية.

وشاركت البلدية بمجموعة من المعدات الثقيلة والعمالة وتمت إزالة جميع الإحداثات من المباني والعقوم الترابية ومجمعات المياه والأشجار وغيرها.

وذكر رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف المهندس ماجد بن سعود العتيبي، بأن العمل جار على إزالة الإحداثات والتعديات على الأراضي الحكومية في عدد من المواقع، موضحًا أن البلدية بجميع إمكاناتها الآلية والبشرية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تعديات على الممتلكات العامة، مؤكدًا ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على من يستهين بأنظمة الدولة ومحاولة الاستيلاء على الأراضي الحكومية دون إثبات شرعي للتملك.