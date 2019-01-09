التعليقات: 0

المبعوث الأممي إلى اليمن: الطرفان جددا الالتزام باتفاق ستوكهولم

المبعوث الأممي إلى اليمن: الطرفان جددا الالتزام باتفاق ستوكهولم
weam.co/566106
الوئام- متابعات

قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تقريرا لمجلس الأمن بشأن تطبيق اتفاق السويد، قائلًا إن طرفي الأزمة جددا الالتزام باتفاق ستوكهولم.

وقال خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، اليوم الأربعاء، إن هناك تقدم في تطبيق اتفاق ستوكهولم رغم صعوبة الأمر، وأن الطرفين التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في الحديدة.

وتابع “غريفيث”: نحث الطرفين على مواصلة العمل بحسن نية مع الفريق الأممي في الحديدة، ويجب العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تعز والأسرى”، داعيًا طرفي النزاع لإنهاء لوائح المعتقلين المقرر تبادلهم.

وشدد على تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز للحد من تفاقم الأزمة، وضرورة استفادتها مثل الحديدة من اتفاق ستوكهولم.

روابط ذات صلة

9 قرارات مهمة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم (صور)

9 قرارات مهمة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم (صور)

“برايل” يضيء عوالم الكفيف في مكتبة الملك فهد بجدة

“برايل” يضيء عوالم الكفيف في مكتبة الملك فهد بجدة

الحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين الحوثيين بالالتفاف على اتفاقات ستوكهولم

الحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين الحوثيين بالالتفاف على اتفاقات ستوكهولم

السفير آل جابر: الأمم المتحدة فشلت في إيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن

السفير آل جابر: الأمم المتحدة فشلت في إيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>