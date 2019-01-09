المبعوث الأممي إلى اليمن: الطرفان جددا الالتزام باتفاق ستوكهولم

الوئام- متابعات

قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تقريرا لمجلس الأمن بشأن تطبيق اتفاق السويد، قائلًا إن طرفي الأزمة جددا الالتزام باتفاق ستوكهولم.

وقال خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، اليوم الأربعاء، إن هناك تقدم في تطبيق اتفاق ستوكهولم رغم صعوبة الأمر، وأن الطرفين التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في الحديدة.

وتابع “غريفيث”: نحث الطرفين على مواصلة العمل بحسن نية مع الفريق الأممي في الحديدة، ويجب العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تعز والأسرى”، داعيًا طرفي النزاع لإنهاء لوائح المعتقلين المقرر تبادلهم.

وشدد على تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز للحد من تفاقم الأزمة، وضرورة استفادتها مثل الحديدة من اتفاق ستوكهولم.