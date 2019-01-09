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الأرصاد: درجات الحرارة تحت الصفر بهذه المناطق غدا

الأرصاد: درجات الحرارة تحت الصفر بهذه المناطق غدا
weam.co/566118
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الخميس 2019/01/10 في المملكة، قائلة إن درجات الحرارة الصغرى تصل إلى أقل من الصفر المئوي ولا يستبعد تكون الصقيع والضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق “الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك”.

وشملت التوقعات استمرار النشاط في الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق “القصيم، الرياض، الشرقية، نجران”، في حين تتأثر خلال الليل وصباح الغد برياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “المدينة المنورة، مكة المكرمة”.

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