وزير الخارجية الإيراني يستعطف دول الخليج

استعطف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دول الخليج العربي، اليوم، عبر دعوة لإقامة ما أسماه حوار إقليمي، وزعم قائلا: “نمد يد الصداقة إلى دول الجوار في منطقة الخليج”.

وقال ظريف في كلمة ألقاها عصر اليوم الأربعاء في المؤتمر الدولي الرابع “حوار رايسين” في نيودلهي: “تواجه منطقتنا الآن مشاكل بالغة الصعوبة، لا سيما التطرف والإرهاب، ومن السهل علينا أن نلقي باللوم على الغرب في هذه المشاكل سواء في غرب آسيا أو آسيا الوسطى أو جنوب آسيا”.

وتجاهل وزير الخارجية الإيراني دور إيران في السعي لتخريب المنطقة العربية، قائلا : “الوضع الحالي في المنطقة أكثر خطورة، وفي حين أن هناك الكثير من حالات الفشل، فإننا بحاجة الى كسر هذه العادة في رمي الكرة في أرض الآخرين”.

وتابع: “نحن بحاجة الى منطقة قوية بدلا من هيمنة حكام أقوياء في المنطقة”، ووصف ملامح هذه المنطقة القوية بانه تتمتع باستقرار سياسي وإقليمي، وتعتمد على الشعوب كمصدر للشرعية والأمن والازدهار، ومشاركة جميع دول المنطقة في إرساء السلام في المنطقة، والعلاقات الاقتصادية، وتفاعلات محورها الشعب.