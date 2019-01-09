البشير يتحدث لمؤيديه: يتآمرون لتركيع السودان

الوئام - متابعات

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن هناك جهات تتآمر على بلاده وتسعى لتركيع وإذلال السودان.

وجدد دعوته، خلال تظاهرة مؤيدة له في الخرطوم، الأربعاء، لحاملي السلاح بالعودة عما يفعلون، والمساهمة في بناء البلاد من خلال الحوار.

وشدد على أنه لا بديل عن الحوار الوطني والرجوع للانتخابات، لافتا إلى أن هناك من ” لديهم أجندات خارجية”، وأن الشعب السوداني هو من يقرر من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأشاد البشير بالقوات المسلحة السودانية “التي حافظت على البلاد وقدمت الشهداء”، كما قدم التحية لقوات الأمن والشرطة التي “تعاملت بشكل حضاري مع المتظاهرين السلميين”.