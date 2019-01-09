التعليقات: 0

هذا اللاعب أثار أزمة بين برشلونة وتولوز الفرنسي

هذا اللاعب أثار أزمة بين برشلونة وتولوز الفرنسي
weam.co/566126
الوئام- متابعات

فتح رئيس نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم أولفير سادران، النار على برشلونة، بسبب تصرف النادي الإسباني تجاه أحد لاعبي فريقه.

واستنكر في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، ما فعله نادي برشلونه بعد إعلانه التعاقد مع المدافع الفرنسي الصاعد جيان كلير توديبو، أمس الثلاثاء، والذي ينتهي تعاقده مع تولوز في الصيف المقبل.

وقال إن برشلونة لم يتصرف كناد كبير وأنه من وجهة نظره تم تضليل اللاعب صاحب الـ19 عاما، خاصة وأنه لم يلعب سوى 10 مباريات في الدوري الفرنسي.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب توديبو، للانضمام لصفوف الفريق الأول في الصيف المقبل بعد انتهاء تعاقده مع تولوز.

روابط ذات صلة

برشلونة يغرد بالصدارة بعيدا في ترتيب الدوري الإسباني 2019

برشلونة يغرد بالصدارة بعيدا في ترتيب الدوري الإسباني 2019

تجدد المواجهات بين الشرطة الإسبانية والمحتجين في برشلونة

تجدد المواجهات بين الشرطة الإسبانية والمحتجين في برشلونة

أبطال أوروبا: ليفربول في مواجهة نارية مع بايرن ميونيخ

أبطال أوروبا: ليفربول في مواجهة نارية مع بايرن ميونيخ

الريال يواجه ليغانيس وبرشلونة مع ليفانتي في كأس الملك

الريال يواجه ليغانيس وبرشلونة مع ليفانتي في كأس الملك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>