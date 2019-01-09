هذا اللاعب أثار أزمة بين برشلونة وتولوز الفرنسي

الوئام- متابعات

فتح رئيس نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم أولفير سادران، النار على برشلونة، بسبب تصرف النادي الإسباني تجاه أحد لاعبي فريقه.

واستنكر في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، ما فعله نادي برشلونه بعد إعلانه التعاقد مع المدافع الفرنسي الصاعد جيان كلير توديبو، أمس الثلاثاء، والذي ينتهي تعاقده مع تولوز في الصيف المقبل.

وقال إن برشلونة لم يتصرف كناد كبير وأنه من وجهة نظره تم تضليل اللاعب صاحب الـ19 عاما، خاصة وأنه لم يلعب سوى 10 مباريات في الدوري الفرنسي.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب توديبو، للانضمام لصفوف الفريق الأول في الصيف المقبل بعد انتهاء تعاقده مع تولوز.