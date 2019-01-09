تخبط في تصريحات خامنئي يكشف عمق الأزمة الإيرانية

الوئام - متابعات

هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، بحدة الإدارة الأمريكية قبل اعترافه ضمنيا بأن العقوبات تمثل ضغطا كبيرا على بلاده.

تصريحات خامنئي تعكس التخبط في الداخل الإيراني وعمق الأزمة جراء أنشطة النظام التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقال خامنئي في خطاب ألقاه في طهران، الأربعاء ” بعض المسؤولين الأمريكيين يتظاهرون بأنهم مجانين. لكنني بطبيعة الحال أرفض ذلك، إلا أنهم حمقى من الدرجة الأولى”، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

ووجه خامنئي انتقاداته للمسؤولين الأمريكيين الذين توقعوا أن يحدث تغيير في النظام في إيران بنهاية 2018.

وقال “قبل فترة قال أحد المسؤولين الأمريكيين في حديثه أمام حفنة من الارهابيين ومثيري الشغب بأنه يأمل بأن يحتفل بعيد الميلاد للعام 2019 في طهران. وقد مر عيد الميلاد قبل أيام”.

ولم يتضح من هو المسؤول الأميركي الذي كان يشير إليه خامنئي، إلا أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوا إلى تغيير النظام الإيراني، وتوقعوا حدوث ذلك قريبا.

ومن بين هؤلاء مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، المعروف عنه دعوته منذ فترة طويلة لتغيير النظام الإيراني، وقد تحدث مرات عديدة في تجمعات لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تعتبرها طهران منظمة “إرهابية”.