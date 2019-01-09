على عهدة صاحبته السابقة: رونالدو مريض نفسي

الوئام - متابعات

قالت الصديقة السابقة لكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، إنه “مريض نفسي” وتعهدت بمساعدة المرأة التي اتهمته باغتصابها.

وقالت عارضة الأزياء جاسمين لينارد، البالغة من العمر 33 عاما والمشاركة في برنامج تلفزيون الواقع “بيغ براذر”، على صفحتها في تويتر إنه ستنفض الغبار عن “عشيقها السابق كريستيانو رونالدو، وهددت بالكشف عن “طبيعته الحقيقية”.

وكانت عارضة الأزياء تواعد نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، قبل 10 سنوات، وكشفت مؤخرا أنها ظلت على تواصل معه في آخر عام ونصف.

وقالت في تغريدتها “لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقته (رونالدو) لو كان لديهم نصفها لأصيبوا بالرعب”، بحسب صحيفة “ذي صن” البريطانية.