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خالد بن سلمان: إحراق الحوثي للمواد الغذائية لن يثني المملكة عن دعم أشقائها في اليمن

خالد بن سلمان: إحراق الحوثي للمواد الغذائية لن يثني المملكة عن دعم أشقائها في اليمن
weam.co/566148
الوئام - متابعات

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إنه رغم قيام الحوثيين بإحراق المواد الغذائية واستخدام سياسة التجويع في عدوانهم على الشعب اليمني الأبّي، سيستمر التحالف بقيادة المملكة في دعم أشقائنا في اليمن بكل ما يحتاجونه حتى تخليصهم من قبضة المليشيا الإيرانية الإرهابية وعودة اليمن إلى حضن العروبة.

وقصفت مليشيا الحوثي مخازن برنامج الغذاء العالمي في الكيلو 7 بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى احتراق المساعدات الإنسانية بها.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن المليشيا الحوثية استهدفت مخازن كبيرة تمتلئ بالمساعدات الإنسانية التي توزع على اليمنيين، بصواريخ ما أدى إلى نشوب حريق هائل بها.

 

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