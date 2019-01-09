أمن المنشآت يستعرض تقنيات كشف المتفجرات في الأماكن المظلمة

الوئام-الرياض

استعرض جناح قوات أمن المنشئات في مهرجان “الجنادرية 33” التجهيزات الحديثة والملابس العسكرية والعربات المتطورة التي تمتلكها القوات المعنية بحماية المنشاءات الحيوية في عدد من مناطق المملكة.

وقدم الجناح نبذة تعريفية عن وحدة كاشف المستقبلات اللاسلكية التي تعمل بشرائح حيث تقوم بكشف الأجهزة التي تعمل عن بعد مثل الريموتات التي تستخدم لتفجير العبوات عن بعد ويعزز عمله جهاز آخر اسمه “الجامنق” يقوم بقطع الارسال بينها.

ويعرض الجناح كاميرا صغيره مزوده بإضاءة وجهاز تحكم بسلك طوله 10 متر للبحث عن المتفجرات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالعين المجرده مثل الأنابيب، كذلك مثل الطرود البريدية المشبوهة عن طريق عمل فتحة صغيرة وادخال الكاميرا واكتشاف العينة المشبوهة.

كما يعرض الجناح وحدة التحليل الجزئي وهي عبارة عن جهاز مخزن به أكثر من 100 نوع من أنواع المتفجرات، سواءً متفجرات أساسية أو ثانوية والتي تدخل في صناعة المتفجرات، عن طريق أخذ عينة من المادة المشبوهة، وتحليلها عن طريق الجهاز واصدار انذار في حال كون العينة متطابقة مع أحد العينات المخزنة في الجهاز.

بالإضافة إلى بدلة التدخل السريع “فرهول” ذو اللون الأسود وخوذة واقية وسترة ضد الرصاص، وواقي للأكواع والركب، وتعنى وحدة “التدخل السريع” بمساندة المراكز في أي حالة طارئة عبر أجهزة وتقنيات حديثة تمكنهم من سرعة التدخل عند الحاجة.