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سفير المملكة بالقاهرة ينفي إدلائه بتصريح صحفي حول الأوضاع في السودان

سفير المملكة بالقاهرة ينفي إدلائه بتصريح صحفي حول الأوضاع في السودان
weam.co/566157

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي إصداره أي تصريحات صحفية بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة.

أوضح السفير نقلي أنه لم يدل بأية تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان أو أية قضية مؤخراً.

وأكد سفير المملكة، في بيان صحفي، أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية اليوم أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه قد صرح به هو تصريح مفبرك ولا صحة له جملة وتفصيلا.

ودعا السفير نقلي، إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة.

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