إيران تعترف باعتقال الأمريكي مايكل وايت

الوئام - متابعات

اعترفت إيران، اليوم الأربعاء، باعتقال الأمريكي مايكل وايت، في مدينة مشهد لتؤكد تقارير سابقة نشرتها وسائل الإعلام.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن ” الأمريكي مايكل وايت اعتقل في إيران”، دون أن يحدد متى اعتُقل.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت، الاثنين، نبأ اعتقال وايت (46 عاما) وهو من قدامى محاربي مشاة البحرية، أثناء زيارة إيران وقالت إنه محتجز في السجن منذ يوليو/تموز بتهم غير محددة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن والدته جوان وايت، قولها إن “مايكل لم يعد كما كان متوقعا في يوليو/تموز الماضي”، مؤكدة أنه “زار إيران 5 أو 6 مرات لرؤية صديقته الإيرانية”.

وأضافت أنها علمت من وزارة الخارجية أنه مسجون في إيران بتهم غير واضحة.

وأكدت أنها طلبت أن يزور ابنها موظفون من قنصلية سويسرا، التي تمثل مصالح الولايات المتحدة في إيران في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها “على اطلاع على التقارير” بشأن اعتقاله، إلا أنها رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل لاعتبارات متعلقة بالخصوصية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه “لا أولوية لدينا تتجاوز في أهميتها سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج”.

وينضم وايت بذلك إلى نحو 4 أمريكيين بعضهم من أصول إيرانية في سجونها.