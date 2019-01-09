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الفالح: تعاون نووي عن كثب بين المملكة وواشنطن

الفالح: تعاون نووي عن كثب بين المملكة وواشنطن
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الوئام - متابعات

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة تسعى إلى العمل عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لبناء قدرات لتوليد الطاقة النووية في السعودية، وأنها تريد أن تكون واشنطن جزءا لا يتجزأ من البرنامج النووي السعودي الذي سيكون للأغراض السلمية بالكامل، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

ولفت الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن أرامكو ستصدر سندات في الربع الثاني من 2019، وسيتم إدراج الشركة العملاقة في 2021.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.

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