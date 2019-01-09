تركيا “الخاسر الأكبر” بمؤشر الديمقراطية العالمي

تراجعت تركيا بمجال الديمقراطية في عام 2018 بين كل دول أوروبا، فيما شهدت باقي الدول في القارة تحسنا ملحوظا، وفقا لتقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن مركز المعلومات التابع لمجلة الإيكونوميست البريطانية.

وقال التقرير إنه من بين أكثر من 50 دولة في القارة الأوروبية، تحسن مستوى الديمقراطية والمشاركة الشعبية في كل الدول تقريبا، باستثناء دولة واحدة هي تركيا.

وبحسب المؤشر فقد تراجعت الديمقراطية بتركيا كثيرا خلال العام 2018، وأصبحت بين الدول الأضعف، إذ إن الانتخابات الرئاسية التركية، التي جرت في يونيو الماضي وفاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان، تمت في “ظل حالة الطوارئ”.

وتراجعت تركيا إلى المركز 110 عالميا (من أصل 167 دولة) في مؤشر الديمقراطية، وحققت نتيجة كلية بلغت 4.37 نقطة من أصل 10 نقاط.