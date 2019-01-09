الخارجية السعودية: أمن المملكة خط أحمر

الوئام - متابعات

قالت وزارة الخارجية السعودية إن أمن المملكة خط أحمر، وذلك تعليقا العملية الاستباقية التي تم القضاء فيها على 6 إرهابيين، والقبض على آخر، وتم تنفيذ العملية بعد اكتشاف ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك في القطيف بعد تحديد الإرهابيين ومكانهم.

وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بفضل الله بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكرًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف.

وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر يوم الإثنين الموافق 1 / 5 / 1440هـ عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل سالف الذكر والذي كان يتواجد بداخله سبعة من المطلوبين أمنيًا ووجهت النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع ونتج عن العملية ما يلي:

أولًا: مقتل الإرهابيين الآتية أسماؤهم:

1 ـ المطلوب /عبدالمحسن طاهر محمد الأسود سجل مدني رقم (1102217187).

2 ـ المطلوب / عمار ناصر علي آل أبوعبدالله سجل مدني رقم ( 1105705998).

3 ـ المطلوب / علي حسن علي آل أبوعبدالله سجل مدني رقم ( 1102498134 ).

4 ـ المطلوب / عبدالمحسن عبدالعزيز آل أبوعبدالله سجل مدني رقم (1111496012).

5 ـ المطلوب / محمد حسين مكي الشبيب سجل مدني رقم (1067535417).

6 ـ المطلوب / يحيى زكريا مهدي آل عمار سجل مدني رقم (1097460776).

ثانيا: القبض على المطلوب / عادل جعفر تحيفه سجل مدني رقم (1024126367) بعد إصابته، والتي نقل على إثرها المستشفى وحالته مستقرة.

ثالثًا: إصابة خمسة من رجال الأمن إصابات طفيفة وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى.

رابعًا: ضبط 7 رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، و593 طلقة رشاش و30 طلقة مسدس، و21 مخزن سلاح، و22 هاتف جوال، وقامت الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة الشرقية ضمن مهامها المساندة برفع الآثار والأدلة المتخلفة في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن رئاسة أمن الدولة تعلن عن ذلك لتؤكد أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين جعلوا أنفسهم أدوات طيعة لتنفيذ أجندات لجهات خارجية لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أمنه واستقراره، لكن الله سيفشل عملهم ويحبط كيدهم، وستظل هذه البلاد تحت قيادتها الرشيدة آمنة مطمئنة وفي منعة من ما تخطط للقيام به أيدي الغدر والخيانة، كما تجدد الرئاسة في الوقت ذاته دعوتها للمطلوبين أمنيًا للمسارعة بتسليم أنفسهم، والله الهادي إلى سواء السبيل.