راتب خيالي للرئيس التنفيذي لشركة أبل في 2018

جنى الرئيس التنفيذي لشركة أبل “تيم كوك” الكثير من الأموال خلال عام 2018، إذ حصل على 15.6 مليون دولار من الراتب والحوافز المدفوعة، وارتفعت المخصصات المالية والمكافآت التي تقاضاها الرئيس التنفيذي للشركة بنحو 22%.

وأعلنت الشركة الأمريكية، أن إجمالي المبالغ المالية التي تسلمها في العام المالي المنتهي ارتفعت لتصبح 15.6 مليون دولار، ويعد العام المالي 2018 هو الثاني على التوالي الذي يشهد زيادة في راتب رئيس مصنّعة الأيفون.

وكانت المخصصات والتعويضات المالية التي تقاضاها كوك في العام 2016 تراجعت بنسبة 16 بالمائة بعدما تراجعت مبيعات أيفون، وفي الأسبوع الماضي خفضت صانعة الأيفون توقعاتها لإيرادات الربع الأخير من 2018 عند مستوى 84 مليار دولار وهو مستوى أقل من التقديرات الأولية عند مستوى يتراوح بين 89 ملياراً إلى 93 مليار دولار.

يذكر أن تيم كوك البالغ من العمر 58 عاماً، يقيم داخل منزل في مدينة سان فرانسيسكو، الذي لا يتجاوز سعره 1.9 مليون دولار، بينما يصل متوسط الأسعار في المنطقة التي يقطن بها 3.3 مليون دولار.