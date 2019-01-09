كيف يمكنك التحكم في درجة حرارة غطاء النوم؟.. إليك هذا الابتكار

ابتكرت شركة بريطانية غطاء ذكيا، يمكنك من خلاله التحكم فى درجة حرارة الجزء الخاص بك من الغطاء.
وقال موقع kidspot إنه يمكن التحكم فى حرارة اللحاف الذكى، وليس هذا فحسب، بل يمكن التحكم بحرارة كل نصف منه بصورة مستقلة، فإذا أراد الزوج على سبيل المثال حرارة أقل من 20 درجة مئوية، فيمكنه التحكم فى الجزء الخاص به من اللحاف ويحدد حرارته عند تلك الدرجة، وفى الوقت نفسه يمكن للزوجة أن تختار الحرارة التى تناسبها فى الجزء أو النصف الخاص بها.
ويحتوى اللحاف أيضا على فتحات خاصة للحد من الرطوبة فى الفراش، وفى الجزء البارد من اللحاف الذكى، يوجد نظام تبريد يسمح بخروج الماء من الجسم، وبالتالى يقلل من حرارته.