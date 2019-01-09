كيف يمكنك التحكم في درجة حرارة غطاء النوم؟.. إليك هذا الابتكار

الوئام - متابعات

ابتكرت شركة بريطانية غطاء ذكيا، يمكنك من خلاله التحكم فى درجة حرارة الجزء الخاص بك من الغطاء.

وقال موقع kidspot إنه يمكن التحكم فى حرارة اللحاف الذكى، وليس هذا فحسب، بل يمكن التحكم بحرارة كل نصف منه بصورة مستقلة، فإذا أراد الزوج على سبيل المثال حرارة أقل من 20 درجة مئوية، فيمكنه التحكم فى الجزء الخاص به من اللحاف ويحدد حرارته عند تلك الدرجة، وفى الوقت نفسه يمكن للزوجة أن تختار الحرارة التى تناسبها فى الجزء أو النصف الخاص بها.