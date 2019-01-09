السودان ينتقد بيانات غربية عن التظاهرات: لا نحتاج لمواعظ

الوئام - متابعات

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، بيانا أصدرته سفارات دول “الترويكا” وكندا ينتقد تعامل السلطات في الخرطوم مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الجاري، مؤكدة أن السودان لا يحتاج إلى وصاية أو مواعظ.

وقال بابكر الصديق، المتحدث الرسمي لخارجية السودان، إن بيان سفارات دول الترويكا وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والنروينج، بالإضافة إلى دولة كندا يجافي الحقائق الموضوعية والوقائع الماثلة بشأن الاحتجاجات وتعامل السلطات المعنية معها.

وأضاف بابكر أن “حكومة السودان لا تحتاج إلى وصاية أو مواعظ من سفارات الدول المعنية في هذا الخصوص”.

وأضاف أن “وزارته رغم حرصها على التعاطي الإيجابي مع هذه الدول عبر الآليات المتفق عليها، فإنها ترفض التهديد المبطن في البيان، وتعيد التأكيد على استقلالية القرار السوداني وحماية سيادة البلاد، ورفض التدخل في الشؤون الخاصة بها”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، أن قتيلان و8 جرحى سقطوا في الاحتجاجات المندلعة حاليا في أم درمان السودانية.

وأفادت وكالة رويترز، في وقت سابق الأربعاء، بأن محتجا سودانيا قتل، وأصيب 6 آخرين بأعيرة نارية خلال احتجاجات في مدينة أم درمان.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قال في تصريحات، إن بلاده تعرضت لحرب وحصار من أجل تركيعها، مؤكداً أن هناك مؤامرات تُحاك ضد السودان.

وأضاف البشير، خلال كلمة وجّهها أمام حشد في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، أن الشعب هو من يحدد من يصل إلى السلطة، وهو من يقرر من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد الرئيس السوداني أن قوات الأمن والشرطة تعاملت بتحضر مع المتظاهرين.