انتهاء المحادثات بين ترامب و الديمقراطيين بشأن الجدار في الكونجرس دون التوصل لحل

الوئام-متابعات

أنهى الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،منذ قليل محادثاته مع الديموقراطيين في الكونغرس دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك.

فيما اتهم الديموقراطيون ترامب بمغادرة جلسة المباحثات بعد الفشل في الاتفاق على إنهاء الإغلاق الحكومي.

وقال ترامب: سألت نانسي بيلوسي عما إذا كان الديموقراطيون سيوافقون على تمويل الجدار الحدودي إذا ما أنهينا الإغلاق الحكومي فردّت بالسلب

و قال رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاجتماع بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن توافق على بناء الجدار الحدودي الذي يقع عند دولة المكسيك.

وبينما كان القادة الديمقراطيون يتحدثون في البيت الأبيض، قام الرئيس ترامب بالتغريد عبر حسابه على موقع “تويتر”: “غادرت للتو اجتماع مع تشاك ونانسي، مضيعة للوقت. سألت ما الذي سيحدث في غضون 30 يومًا إذا فتحت الأشياء بسرعة، هل ستوافق على أمن الحدود الذي يتضمن جدارًا أو حاجزًا من الفولاذ؟ قالت نانسي، لا. قلت وداعا ، لا شيء آخر يعمل!”.

وخرجت بيلوسي وشومر من اجتماعهما مع الرئيس الأمريكي للحديث أمام الكاميرا الخاصة بالبيت الأبيض بعد حوالي 30 دقيقة من وصولهما إلى الموقع.

وقالت بيلوسي: “لم يكن اجتماعنا طويلا”، مضيفة أنه “من المؤسف أنه في غضون ساعات أو بضعة أيام لن يحصل العمال الفيدراليون على رواتبهم”، واصفة إياها بأنها “مأساوية” بالنسبة للتصنيفات الائتمانية للعمال الفيدراليين.

وقال ترامب: “يبدو أني غير حساس تجاه ما يعتقد أنه ربما يمكنهم فقط أن يطلبوا من والدهم المزيد من المال، لكنهم لا يستطيعون ذلك”، وفقا لوصف شومر للمشهد؛ إذ قال: “لقد استيقظ الرئيس للتو وسار”

وتابع: “لقد سأل (ترامب) بيلوسي إذا كانت ستوافق على حائطي وقالت لا، وقد خرج للتو من الاجتماع”.