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قد تصل إلى أقل من الصفر المئوي

انخفاض درجات الحرارة بشمال وغرب المملكة

انخفاض درجات الحرارة بشمال وغرب المملكة
weam.co/566209
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من الصفر المئوي على مناطق الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق القصيم والرياض والشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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