إضراب يحتجز 111 ألف مسافر بالمطارات الالمانية

برلين- الوئام:

أكدت نقابة ألمانية اليوم الخميس بدء إضراب مخطط له لأطقم الأمن في مطارات دوسلدورف، وكولونيا، وبون وأعلن اتحاد المطارات الألماني أن الإضراب سيؤثر على نحو 111 ألف مسافر.

وأعرب الاتحاد عن خوفه من قرار نقابة “فيردي” للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، في التعامل مع خلاف حول زيادة الأجور بالنسبة لأطقم الأمن في المطارات.

وقال رئيس الاتحاد رالف بايزل، إن الإضراب ليوم كامل إجراءٌ “مبالغ فيه ومتهور وغير مسؤول”، موضحاً أنه سينجم عنه أضرار بالغة ليس فقط بالنسبة للمطارات، التي ليست طرفاً شريكاً في المفاوضات، ولكن “لصورة ألمانيا” أيضاً.

وسيتضرر من الإضراب نحو 58600 مسافر في مدينة دوسلدورف وحدها، حسب بيانات المطار هناك يُذكر أن نقابة “فيردي” للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا، دعت في وقت سابق أمس، إلى إضرابات تحذيرية جديدة في المطارات الثلاثة الخميس.

وذكرت النقابة أنه من المتوقع اضطراب حركة الطيران نتيجة هذا الإضراب، موضحةً أن الإضرابات الجديدة تأتي على خلفية غياب رد فعل الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية على الإضراب التحذيري الأخير الذي نُظم مطلع هذا الأسبوع، في مطاري تيغل، وشونفيلد، في برلين.

وباءت مفاوضات الأجور بين النقابة والاتحاد بالفشل، ما دفع النقابة للدعوة إلى إضرابات تحذيرية على خلفية خلاف حول أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة.