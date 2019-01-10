الرياض- الوئام:

يحل فريق النصر السعودي ضيفا ثقيلا على الفيصلي مساء اليوم الخميس 10-1-2019 وذلك في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي

ويلتقي فريق النصر مع الفيصلي على ملعب مدينة المجمودعة الرياضية مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة و6:05 بتوقيت مكة المكرمة و7:05 بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة بينما الفيصلي في المركز السابع برصيد 23 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي

وكانت مباراة الدور الأولى بين الفريقين قد انتهت لصالح النصر بهدفين مقابل هدف، ويسعى العالمي لمواصلة مشواره في البطولة وملاحقة الهلال المتصدر برصيد 36 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي

وستكون مباراة النصر مع الفيصلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناة ksa sport 1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي وبالإضافة لقناة دوري بلس.