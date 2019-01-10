الرياض- الوئام:

في اطار مباريات مرحلة الذهاب من دور ثمن النهائي من كاس ملك اسبانيا سنكون علي موعد اليوم الخميس 10-1-2019 مع مباراة برشلونة وليفانتي في لقاء قوي وصعب سيقام علي ملعب الاخير في مدينة فالنسيا في مباراة صعبة للفريق الكتالوني امام خصم عنيد.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2019

برشلونة قد نجح في العبور لذلك الدور بعد ان تجاوز كولتورال ديبورتيفا ليونيسا بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين في المقابل قد نجح ليفانتي في الصعود عبر بوابة فريق لوجو بنتيجة 3-1 في مجموع اللقائين ليضربا الفريقين موعدا مع بعضهما البعض في مباريات دور الــ16 من البطولة الاسبانية العريقة.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2019

انتهت موقعة الذهاب بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من الدوري الاسباني بفوز برشلونة السهل علي ليفانتي في ملعب ليفانتي بنتيجة 5-0 في مباراة احرز فيها النجم الكبير ليونيل ميسي هاتريك لفريقه وقام بصناعة هدفين ايضا وسيسعي رفقاء ليونيل ميسي من اجل مواصلة الفوز وتحقيق الانتصار علي حساب فريق ليفانتي اليوم وتكرار ما فعله الفريق علي ذلك الميدان منذ اقل من شهر.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2019

قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي:

أعلن مدرب فريق برشلونة “إرنستو فالفيردي” القائمة المستدعاة لتلك المباراة، حيث يغيب العديد من النجوم لإراحتهم.

ولمطالعة المزيد من التفاصيل من هنا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليفانتي:

حراسة المرمى: سيلسين.

خط الدفاع: سيميدو، موريلو، لينجليت، ميراندا.

خط الوسط: فيدال، آرثر، دينيس سواريز.

خط الهجوم: كوتينيو، مالكوم، ديمبلي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2019

المباراة : برشلونة X ليفانتي دور الــ 16

البطولة: كاس ملك اسبانيا 2018-2019

الملعب: ملعب سيوتات دي فالنسيا

الموعد: حوالي الساعة العاشرة ونصف مساءا بتوقيت مصر والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع مبارة برشلونة وليفانتي عبر قناة bein sports hd3، وذلك بصوت المعلق عصام الشوالي.

ويمكن مشاهدة المباراة ايضا عبر قنوات:

Sport TV 1

Gol TV spain

beIN SPORTS HD 3

Arena Sport 1 HD Cro