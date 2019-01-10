مخزونات الخام الأمريكية تهبط بأقل من التوقعات

واشنطن- الوئام:

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من التوقعات.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 10.6 ملايين برميل، وهو ما يزيد عن 5 أمثال المتوقع عند 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 8.1 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لزيادة قدرها 3.4 ملايين برميل.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينغ في أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 330 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن معدل استهلاك المصافي هبط بمقدار 194 ألف برميل يوميا. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.1 نقطة مئوية. وزاد صافي واردات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 626 ألف برميل يوميا.