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لم تسجل أي حالات وفاة

6 إصابات حرجة ومتوسطة في طوارئ مستشفى قيا العام

6 إصابات حرجة ومتوسطة في طوارئ مستشفى قيا العام
weam.co/566235
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى قيا العام  ٦ إصابات حرجة إثر حادث مروري. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تلقى المستشفى بلاغا عبر غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف.

وعليه فقد تم تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأوضح مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عائض الحارثي أن المستشفى استقبل 6 مصابين وصفت حالاتهم مابين الحرجة والمتوسطة ومستقرة ولم تسجل أي حالات وفاة بين ركاب المركبة ولله الحمد.

وأضاف الحارثي انه تم تحويل ٤ حالات إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف لأستكمال العلاج اللازم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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