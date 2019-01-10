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موجة تهكم واسعة على منصات التواصل

سخرية واسعة بعد فشل تركيا في تفجير صوامع الأردن

سخرية واسعة بعد فشل تركيا في تفجير صوامع الأردن
weam.co/566236
عمان- الوئام:

أثار فشل شركة تركية تعهدت بهدم صوامع الحبوب القديمة في ميناء العقبة الأردني موجة تهكم واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو أظهر قوة التفجير الهائل، وبقاء الصوامع منتصبةً رغم ذلك.

وحسب تقرير لموقع قناة الحرة الإلكتروني، تعهدت شركة “إي جي إي نايترو” التركية بهدم الصوامع الأردنية، باعتماد المتفجرات وبتقنية التفجير الفراغي، ولكن المتفجرات والطريقة الفنية المعتمدة من قبل الجانب التركي، لم تنجح في هدم الصوامع الـ 75، ما فتح المجال أمام الأردنيين للتندر بهذا الإنجاز على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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