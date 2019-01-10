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في بطولة كأس الأمم الأسيوية

وسائل الإعلام العالمية تبرز انتصار «الأخضر» على كوريا الشمالية

وسائل الإعلام العالمية تبرز انتصار «الأخضر» على كوريا الشمالية
weam.co/566240
الرياض- الوئام:

سلطت الصحف العالمية الضوء على انتصار المنتخب السعودي الكبير 4-0 على كوريا الشمالية في أولى مواجهات المنتخب الملقب بـ”الأخضر”، في المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأسيوية لكرة القدم، المقامة حالياً بالإمارات العربية المتحدة.

البداية مع صحيفة هيرالد صن البريطانية، التي وصفت فوز المنتخب السعودي بـ”الكاسح”، مشيرة إلى أنه حقق انتصاره الكبير، رغم عدم ظهوره بمستوى متميز في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا في العام الماضي.

من جانبها، ذكرت شبكة فوكس سبورتس واسعة الانتشار أن رجال المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، افتتحوا مشوارهم في آسيا بفوز عريض أمام كوريا الشمالية.

وأشارت إلى أن المنتخب السعودي يتطلع للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، واستعادة الكأس التي غابت عن خزائنه منذ عام 1996.

وأوضحت أن لاعبي المنتخب السعودي ظهروا بمستوى رائع للغاية، يُبشر بمنافسة شرسة على حصد اللقب.
في المقابل، أوضحت صحيفة نيوز إيمايلي الكورية أن المنتخب السعودي حافظ على كبريائه وقوته على الصعيد الآسيوي بعد فوزه الكبير.

وتابعت: السعودية لم تظهر بالمستوى المأمول في المونديال الماضي، لكن يبدو إنها عززت قوتها بشكل جيد للغاية من أجل حصد اللقب الآسيوي الرابع في تاريخهم.

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