قتلى بهجوم الطائرة المسيرة الحوثية في لحج

صنعاء -الوئام:

قالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي استهدفت بطائرة دون طيار صباح الخميس عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة بمحافظة لحج، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر أن الطائرة استهدفت عرضا عسكريا كان يقام في قاعدة المعسكر التدريبي بالعند بمحافظة لحج بحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والمحلية.

ومن بين الحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة في محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله التركي، وفق المصادر التي أشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من جراء الهجوم.

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين في هجوم ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران، قيادات عسكرية رفيعة في محافظة لحج الواقعة جنوبي اليمن.

وقال الصحفي نبيل القعيطي من داخل قاعدة العند العسكرية إن طائرة بدون طيار ظهرت فوق المنصة التي كان يجلس عليها ضباط كبار عند حوالي الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي وانفجرت فوقها.

وأوضح القعيطي في اتصال هاتفي مع قناة “سكاي نيوز عربية” التي أوردت التقرير أن الطائرة انفجرت على مسافة 300 متر تقريبا من مكان العرض العسكري، وأن الوقت بين سماع صوتها وانفجارها لم يتجاوز 7 ثوان.

وأشار إلى أن الطائرة كانت تسير على ارتفاع منخفض، وهو ما حال على ما يبدو من إمكانية رصدها من مضادات الطائرات التي تنتشر فوق الجبال التي تحيط بالقاعدة العسكرية.