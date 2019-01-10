الاتصالات السعودية تجري «غربلة» في مناصبها العليا

الرياض- الوئام:

أعلنت الاتصالات السعودية STC عن تعيينات جديدة لعدد من كبار التنفيذيين السعوديين، شملت تعيين المهندس هيثم بن محمد الفرج على وظيفة نائب أعلى للرئيس للتقنية والعمليات، والمهندس عليان بن محمد الوتيد على وظيفة نائب أعلى للرئيس لوحدة المستهلك.

والمهندس بدر بن عبدالله اللهيب على وظيفة نائب الرئيس لقطاع التشغيل بوحدة التقنية والعمليات، والمهندس عبدالله بن محسن العويني على وظيفة نائب الرئيس لقطاع التطبيقات بوحدة التقنية والعمليات، إضافة إلى تعيين المهندس رياض بن حمدان العنزي على وظيفة نائب الرئيس لقطاع العناية بالعملاء بوحدة المستهلك.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن STC ملتزمة بتمكين الكوادر السعودية مع الاعتماد على الخبرات المؤهلة وضخ دماء سعودية شابة في مناصب قيادية، بهدف تعزيز أداء مجموعة STC بما يتوازى مع دورها المحوري لتمكين التحول الرقمي في المملكة للقطاعين الحكومي والخاص وفق رؤية 2030.

كما ينسجم ذلك مع استراتيجية الشركة “تجرأ” لقيادة التحول وتحفيز النمو في مسارات جديدة لاسيما مع المتغيرات المتسارعة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عالمياً.