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خلال ديسمبر مقارنة بـ 55.2 نقطة في نوفمبر

تراجع مؤشر PMI السعودي الخاص بالقطاع غير النفطي لــ54.5 نقطة

تراجع مؤشر PMI السعودي الخاص بالقطاع غير النفطي لــ54.5 نقطة
weam.co/566256
الرياض- الوئام:

تراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي PMI التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والخاص بالقطاع الخاص غير النفطي خلال ديسمبر الماضي إلى 54.5 نقطة مقارنة بـ 55.2 نقطة المسجلة في نوفمبر الذي سبقه.

وجاء متوسط عام 2018 عند 53.8 نقطة مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 58.0 نقطة خلال الأعوام الثمانية الماضية، ما يشير إلى توسع ضعيف في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي مقارنة بالأعوام السابقة.

هذا وقفز مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى قراءة له في خمس سنوات. وتوقع %53.8 من المشاركين أن يرتفع الإنتاج خلال الـ12 شهرًا المقبلة، في حين لم تتوقع أي شركات أن تتدهور الأوضاع.

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