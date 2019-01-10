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مقتل قيادات عسكرية رفيعة

اليمن: إصابة رئيس هيئة أركان الجيش والقائد «جواس» بهجوم قاعدة العند

اليمن: إصابة رئيس هيئة أركان الجيش والقائد «جواس» بهجوم قاعدة العند
weam.co/566260
صنعاء -الوئام:

استهدفت طائرة دون طيار صباح اليوم الخميس منصة عرض عسكري في قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج في اليمن، موقعة عدداً من القتلى والجرحى.

وأفاد تقرير إن الطائرة نزلت إلى داخل المنصة قبل انفجارها، بعد أن ظن المراقبون أنها طائرة تصوير.ولفت التقرير إلى إصابة 15 عسكرياً كانوا على المنصة، ولم يتسن التأكد من هوياتهم بعد.

وقال شهود لوكالة إفي، إن الطائرة المحملة بالمتفجرات انفجرت فوق منصة كان يجلس فيها قادة الجيش أثناء عرض عسكري لوحدات من الجيش اليمني.

وتبنى الحوثيون مسؤولية التفجير، فيما أكدت قناة “العربية” مقتل خمسة عسكريين، ونقل المصابون إلى مستشفيات في عدن، بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش اليمني.

وكانت مصادر عسكرية قالت اليوم الخميس 10-1-2019 لموقع المشهد اليمني إن اللواء عبدالله النخعي رئيس هيئة الأركان أصيب في الحادثة، فيما قتل قيادات عسكرية رفيعة.

وقالت المصادر أن الانفجار أدى إلى إصابة نائب رئيس هيئة الاركان العامة الزنداني ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح والقائد العسكري ثابت جواس.

 

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