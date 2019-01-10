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ضمن برنامج الحكومة السعودية الدولي

وزارة المالية: إتمام تسعير الطرح الرابع من السندات الدولية بــ7.5 مليار دولار

وزارة المالية: إتمام تسعير الطرح الرابع من السندات الدولية بــ7.5 مليار دولار
weam.co/566262
الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي الطرح بلغ 7.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 28.12 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين: 4 مليارات دولار امريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2029م، و 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.12 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2050م.

وبينت وزارة المالية أن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار أمريكي (103.12مليار ريال سعودي)، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 16 يناير 2019م أو في تاريخ مقارب له.

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