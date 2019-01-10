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فتح عملية تحديث بيانات المدارس

تفاصيل: التعليم تحدد مواعيد حركة النقل الداخلي والخارجي

تفاصيل: التعليم تحدد مواعيد حركة النقل الداخلي والخارجي
weam.co/566264
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي :

حددت وزارة التعليم المواعيد الرسمية لحركة النقل الخارجية والداخلية للمعلمين والمعلمات . وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان مكاتب التعليم ومدارس المنطقة بالبرنامج الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإجراء حركتي النقل الخارجي والداخلي.

وتضمن البرنامج فتح عملية تحديث بيانات المدارس من قِبل قائدي وقائدات المدارس وشاغلي الوظائف التعليمية اعتبارا من الثلاثين من شهر ربيع الآخر  وإدخال رغبات حركة النقل الخارجي يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

على أن يوازيه فتح إدخال رغبات حركة النقل الداخلي في نفس التاريخ فيما تستمر بقية الإجراءات وفق المواعيد التالية :

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