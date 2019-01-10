العثور على جثة صحافي مقتولاً بالرصاص في بغداد

بغداد- الوئام:

ذكر مصدر في الشرطة العراقية أن دوريات الشرطة عثرت اليوم على جثة صحافي عراقي يعمل لصالح قناة أمريكية ملقاة على جانب أحد الطرق شرقي بغداد.

وقال الرائد علي ياسين من شرطة بغداد، لمراسل إفي، اليوم الخميس: عثرت دوريات الشرطة صباح اليوم على جثة ملقاة على جانب طريق القناة للمرور السريع شرقي بغداد، وعليها آثار إطلاق نار في الرأس والصدر.

وأضاف أنه بعد التدقيق وتفتيش ملابس الضحية، عثرت الشرطة على بطاقة تعريف تؤكد أن الجثة لصحافي عراقي الجنسية يدعى سامر علي شكارة يعمل مساعد مصور في مكتب قناة الحرة الأمريكية في بغداد.

ووفق إحصائيات لنقابة الصحفيين العراقيين، قتل 500 صحافي وإعلامي في العراق منذ الغزو الأمريكي في 2003 ، فيما أصيب عشرات آخرون بجروح.