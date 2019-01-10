كأس آسيا: المنافسة القوية تؤكد صحة قرار زيادة عدد المنتخبات

ابوظبي- الوئام:

10 انتصارات وتعادلان.. 36 هدفاً، ومفاجأتان، هكذا يمكن تلخيص الجولة الأولى من مباريات الدور الأول بالنسخة 17 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً بالإمارات.

وإلى جانب كونها نسخة تاريخية، حيث تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، كانت الإثارة حاضرة فيها منذ اللحظة الأولى، ما يمنح صك النجاح مبكراً لقرار الاتحاد الآسيوي بقيادة الشيخ سلمان بن إبراهيم بشأن زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 منتخباً بداية من هذه النسخة.

وعلى مدار 12 مباراة أقيمت في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، تحقق الفوز في 10 مباريات، وانتهت مباراتان فقط بالتعادل، وكان طرفا كل من هاتين المباراتين من المنتخبات العربية، حيث تعادل المنتخبان الإماراتي والبحريني 1-1، في المباراة الافتتاحية للبطولة، بينما تعادل منتخبا سوريا وفلسطين سلبياً.

وعلى عكس بعض الانتقادات التي وجهت مبكراً إلى قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة بداعي أن هذا قد يضعف مستواها رغم نجاح التجربة على مستوى كأس الأمم الأوروبية في 2016، والتي كشفت النقاب عن منتخبات قوية مثل المنتخبين الأيسلندي والويلزي، كانت الإشادة قوية بمستوى معظم مباريات الجولة الأولى والتي ظهرت فيها الندية والتكافئ في المستوى.

ويتضح من مستوى الأداء ونتائج المباريات أن الفوارق بين المنتخبات العملاقة في القارة الآسيوية لم تعد كبيرة كما كان في الماضي.