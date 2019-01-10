“المواصفات” تطلق منصة “سابر”.. وتدعو الموردين والمصنعين للتسجيل

الرياض- الوئام:

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إطلاق منصة سابر الإلكترونية، والتي تهدف إلى إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي وتسجيل المنتجات سواء المستوردة أو المصنعة محلياً بهدف التأكد من خلوها من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، كما تعكس منصة سابر الإلكترونية دور الهيئة في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للموردين تسجيل منتجاتهم الخاضعة للوائح الفنية والحصول على شهادات المطابقة عبر منصة سابر بكل يسر وسهولة. كما يمكن أيضا للشحنات غير الخاضعة للوائح الاستفادة من المنصة لتسهيل إجراءات فسحها وتقليل تكاليف الاستيراد.

وأوضحت الهيئة أن ما يميز منصة سابر الإلكترونية هي أتمتة إجراءات إصدار شهادات المطابقة، وتسريع عملية إصدارها، بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لاستيراد المنتجات والسلع الاستهلاكية، كما ستسهم المنصة في الحد من عمليات التزوير أو التلاعب بشهادات المطابقة والتي من شأنها الإضرار بالمستهلك وذلك عبر دخول سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات السعودية.

كانت هيئة المواصفات عقدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العديد من ورش العمل مع الغرف التجارية والصناعية والهيئة العامة للجمارك بالإضافة إلى جهات تقويم المطابقة، حيث نظمت أكثر من 12 ورشة عمل لأصحاب الأعمال ومنسوبي هذه الجهات وذلك للتعريف بالمنصة الإلكترونية ورفع الوعي بها.

ودعت الهيئة كافة الموردين والمصنعين المحليين إلى الاستفادة من خدمات منصة سابر الإلكترونية عبر الدخول على https://saber.sa .

يشار إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية بالتعاون شريك الهيئة الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان من حيث سرعة الانجاز في تسجيل المنتجات وسهولة الوصول إلى جهات المطابقة المقبولة لدى هيئة المواصفات وكذلك في تقليص الوقت المستغرق في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة