سوريا.. نظام الأسد يخفي قسريا أكثر من 1724 لاجئ فلسطيني

واس - الوئام:

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن نظام الأسد يخفي قسرياً أكثر من 1724 معتقلاً فلسطينياً بينهم 565 ضحية قضوا تحت التعذيب.

وأشارت مجموعة العمل في بيان اليوم إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام في سوريا عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

وأكدت المجموعة على تعرض المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون نظام الأسد لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.

وجددت مجموعة العمل مطالبتها بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعدّ مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل معتقلات نظام الأسد للاجئين الفلسطينيين جريمة حرب بكل المقاييس”.