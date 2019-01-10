طالبة سعودية تفوز في هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء العالمية لوكالة ناسا

الوئام- واس

حصلت الطالبة عهد المطيري بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من كلية علوم الحاسب والمعلومات -تخصص نظم المعلومات- مؤخرًا، بالمركز الثاني على مستوى الرياض في هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء العالمية لوكالة ناسا.

وتقوم فكرة التحدي على تكوين فرق عالمية من مختلف التخصصات تشمل التقنيين والعلماء والمصممين والفنانين والمعلمين ورواد الأعمال والمطورين والطلاب، بحيث يعملون جميعًا على تصميم حلول مبتكرة مفتوحة المصدر للتحديات العالمية، ومن أهداف هذه المنافسة العالمية التعاون في حل المشكلات التي تواجه العالم بهدف إنتاج حلول مفتوحة المصدر للمضي قدمًا في مهمات استكشاف الفضاء وتحسين الحياة على سطح الأرض.

ويهدف المشروع الفائز Safe Haven إلى مساعدة اللاجئين والمشردين في أنحاء العالم الذين يقطنون في المخيمات المنظمة وغير المنظمة، حيث يقوم التطبيق بتحليل الظروف البيئية والجوية المحيطة بالمخيمات لتحديد احتياجاتهم ومشاركتها مع المتطوعين والمؤسسات الخيرية مما يضمن سهولة الوصول إليهم وتوفير تلك الاحتياجات.

وأعربت “المطيري” عن رأيها في مشاركتها في تحدي تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا بأن تلك المشاركة كان خطوة ضرورية لتبادل الخبرات والمعارف مع زملائها في المجال التقني، مضيفة أن كل شخص مهتم بالتقنية يجب أن يخوض مثل هذه التحديات والمسابقات التقنية ليحصل على قدر كبير من المعرفة والمهارة والخبرة.

واختتمت “المطيري” كلمتها بأن الإبداع يولد من الداخل، وأن الجميع قادر على اجتياز الصعاب بعد التوكل على الله والثقة فيما وهبنا من قدرات وإمكانيات.

بدورها قدمت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس، الشكر والعرفان للجهات المنظمة والداعمة، مشيدة بجهود طاقم الكلية على توفير الدعم وتشجيع الطالبات لخوض مثل تلك التحديات التي تضيف لمستقبلهن المهني خبرة ذات قيمة عالية.