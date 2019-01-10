هل كان سحب الهواتف وراء قتل فتاتين لوالدتهما بهذه الطريقة البشعة؟

الوئام- متابعات

وقعت جريمة قتل بشعة في ولاية مسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد إقدام فتاتين على قتل والدتهما البالغة من العمر 32 عاما.

وعثرت الشرطة الأمريكية على جثة الأم غارقة في دمائها إثر تعرضها لعدة طعنات وطلقات نارية بمختلف أنحاء جسدها.

وقالت الشرطة، إن الفتاتين البالغتين من العمر 12 و14 عاما أقدمتا على ارتكاب الجريمة بعد أيام من محاولة فاشلة لدهس والدتهما بالسيارة.

وحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فإن الشرطة عثرت على جثة الأم، وتدعى إيريكا هول، الجمعة الماضي، واعتقدت أن الأم عاقبت الفتاتين بعد محاولتهما دهسها بسيارة، ما أدى إلى وقوع مشاجرة بينهما انتهت بقتل الأم بهذه الطريقة.

وقال جيران القتيلة، إنها سحبت الهواتف المحمولة لابنتيها قبل وقوع الجريمة بأيام، ولا يزال من غير الواضح إذا كان هذا هو العقاب الذي أدى إلى الانتقام منها بهذه الطريقة القاتلة.

واعتقلت الشرطة، الفتاتين على ذمة التحقيق، وقال المحققون إنهم ينظرون في توجيه تهمة القتل إلى الفتاتين، فيما أكدت قاضية أن الفتاة الأكبر راشدة ويمكن توجيه تهمة القتل إليها.